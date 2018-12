Dopo 40 anni, al via la demolizione della falegnameria di via Carcano

Era abbandonata da 40 anni, la segheria Fidanza di via Carcano a Varese. Un monumento all’immobilità e al diroccamento progressivo del centro di Varese e, ancor più, della castellanza di Biumo.

Da questa mattina però le ruspe sono al lavoro per abbattere tutti gli edifici pericolanti al suo interno, compresi i muri perimetrali: complici i contributi del comune di Varese che premiano gli imprenditori che acquistano fabbricati da riqualificare totalmente.

Così, i nuovi acquirenti dell’area hanno cominciato col “fare le pulizie” all’area, i cui costi di demolizione – e i tempi – sono consistenti: si parla di centinaia di milioni, e di quasi un mese, per portare a termine l’operazione. Siamo entrati nel cantiere per testimoniarne l’inizio, con i rappresentanti della proprietà, l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati e il sindaco Davide Galimberti, che ha dichiarato: «Questo è uno dei benefici effetti del progetto stazioni: la società ha scelto l’intervento proprio perchè ha visto la determinazione dell’amministrazione a riqualificare l’area intorno, creando un importante effetto domino».

PER ORA SI DEMOLISCE, POI ARRIVERA’ IL MASTERPLAN. MA NEL FRATTEMPO…

La demolizione è definita, in realtà, anche dai tempi che il Comune ha fissato per erogare i contributi: va fatta infatti entro il 31 dicembre 2018, e ci vorranno si e no tre settimane per “spianare” l’area, che è piuttosto grande e molto degradata.

Ma il risparmio è importante, e vale la pena cominciare con le ruspe: il contributo della riduzione dell’80% dei costi perequativi è una cifra importante, in questo caso significa risparmiare intorno al milione di euro.

«Questo è il risultato di una lunga interlocuzione tra noi e la nuova proprietà, rappresentata dall’architetto Vanoni – spiega Andrea Civati – le funzioni dell’area non sono ancora definite, lo saranno col nuovo masterplan del progetto stazioni. Ma per beneficiare degli incentivi per la riqualificazione i lavori dovevano cominciare prima del 2018. Questo è uno dei segni che gli incentivi posti in essere per “sbloccare” le aree dismesse stanno funzionando».

«Il lavoro è partito solo grazie a questi incentivi – ha rincarato l’architetto Vanoni, rappresentante della Vicom, società che ha acquistato l’area – I costi perequativi (I costi che la società commerciale acquirente dà all’amministrazione per realizzare opere pubbliche in cambio della concessione a fabbricare, ndr) in quest’area erano talmente alti che prima di questa possibilità nessuno intendeva fare niente, qui».

Dalla demolizione al cantiere passerà, comunque del tempo: «Abbiamo però già chiesto ai proprietari di concedere l’area in uso in quel periodo, come è già successo per il parcheggio al Del Ponte, per un parcheggio: cosi che abbia una destinazione provvisoria in attesa di quella definitiva». I particolari – destinazione, prezzi, numero di posti – del parcheggio non sono ancora noti, ma la posizione è strategica per tutta una serie di attività commerciali e istituzionali (la biblioteca dei ragazzi, come l’assessorato all’istruzione, sono a pochi passi).