42 mila euro dalla Regione per riqualificare la pista ciclabile di viale Trentino

Regione Lombardia ha ufficializzato l’assegnazione alla Città di Busto di 42 mila euro nell’ambito di un bando relativo a progetti infrastrutturali per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Si tratta di un terzo dei costi di un progetto che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza le piste ciclabili già esistenti in viale Trentino e viale Cadore, progetto che la Regione ha valutato positivamente concedendo la cifra richiesta dall’Amministrazione, pari all’ammontare massimo finanziabile sul costo totale del progetto presentato, pari a 142.024 euro.

“In vista della conclusione dei lavori in via Lonate, arriva questa ottima notizia – afferma l’assessore all’Attrazione risorse e alle strade Paola Magugliani – il tratto di pista che potremo riqualificare è molto importante per la mobilità dolce visto che collega proprio la nuova pista ciclabile della via Lonate con quella di viale Stelvio che, a sua volta, permette di raggiungere in bicicletta l’ospedale e l’ITE Tosi. Ho preferito, in collaborazione con il mio collega Rogora che si occupa di sicurezza e viabilità, presentare alla Regione un progetto piccolo, ma decisivo per la riqualificazione di un tratto già esistente e strategico per l’intera area viste le connessioni che permette, piuttosto che realizzare un progetto più importante per un tratto nuovo. L’impegno per il futuro è quello di continuare sempre su questa strada: cercheremo di riqualificare le piste già esistenti e di collegarle tra loro per potenziare i percorsi cittadini, non solo per favorire la mobilità dolce in città, ma anche per connettere la città stessa a percorsi turistici ed ecologici, penso ad esempio a quello che collega il parco Alto Milanese con quello del Ticino”.

I lavori che interesseranno il percorso ciclabile consistono nella sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, nella messa in sicurezza degli attraversamenti, nell’allargamento di alcuni tratti della pista. Lo scopo è quello di ottenere una maggiore unitarietà visiva del percorso e appunto una maggiore sicurezza, soprattutto in corrispondenza degli incroci con le strade laterali.

L’assessore sottolinea l’impegno dell’Ufficio Attrazione risorse: “anche in questa occasione il lavoro dell’ufficio, che ha fatto sintesi tra gli assessorati interessati, ha permesso di centrare l’obiettivo di ottenere il massimo finanziamento possibile per dare il via a questi lavori. Il Comune deve comunque fare la sua parte, ma certamente questi finanziamenti sono indispensabili per realizzare opere che rispondono alle esigenze della cittadinanza in un’epoca in cui si fa sempre più fatica a far quadrare i conti”.