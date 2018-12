Accordo tra Comune e Teatro Sociale: 80.000 euro per le attività del 2019

Un contributo di 80.000 euro sarà erogato dal Comune al Teatro Sociale per sostenere le attività del 2019. L’accordo con la sala di proprietà della Fondazione Comunitaria del Varesotto è all’interno di una convenzione che prevede una lunga serie di iniziative e attività, oltre ad un pacchetto di utilizzi gratuiti della struttura.

Sono 40 gli appuntamenti che l’amministrazione potrà organizzare all’interno del teatro di Piazza Plebiscito -dei quali almeno 4 il sabato- che con una tariffa di affitto di 1.500 euro più Iva corrisponderebbero ad un valore di più di 73mila euro. A questo si aggiunge sia il ridotto Pirandello del teatro che sarà a disposizione per un numero illimitato di appuntamenti e sia una lunga serie di attività che il Sociale si impegna ad organizzare nel corso dell’anno. Ci sarà ad esempio un corso gratuito per bambini e adolescenti di 168 ore svolto da due insegnanti professionisti a cui si aggiungeranno 2 spettacoli per bambini e due concerti offerti nel centro cittadino all’interno di Busto Estate tra giugno e luglio 2019.

Ma il comune con il suo assegno intende anche aiutare “le attività culturali promosse o realizzate con piena soddisfazione“. Attività che per il 2019 si declineranno in 8 spettacoli per bambini, 12 cineforum in inglese, una stagione cinematografica in collaborazione con il Cinema Ateneo di Milano, una stagione teatrale composta da 31 serate e iniziative di intrattenimento domenicale per famiglie con infanti Teatrolend. Attività che avranno un costo complessivo stimato il 327mila euro.