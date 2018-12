Accordo con Eni, l’amministrazione punta al risparmio energetico

La Giunta approva la convenzione tra l’amministrazione comunale e la società Eni gas e luce. L’accordo ha lo scopo di promuovere la riqualificazione energetica degli edifici attraverso le agevolazioni fiscali previste dalla normativa Ecobonus.

L’obiettivo è quello di una concreta collaborazione che porti alla diffusione della cultura dell’efficienza energetica, attraverso la sensibilizzazione sui vantaggi di carattere economico, sociale e ambientale, legati alla realizzazione di interventi in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Questa iniziativa rappresenta anche l’opportunità per creare nuova occupazione tramite il coinvolgimento di imprese locali e per riqualificare dal punto di vista energetico alcune strutture pubbliche. Infatti, per ogni intervento eseguito in città, una parte della cifra spesa dai privati verrà destinata a opere di efficientamento energetico degli edifici comunali (scuole, biblioteca, palestre, uffici dell’ente).

Il primo passo per arrivare a raggiungere gli obiettivi condivisi, è l’organizzazione insieme all’amministrazione comunale di una serie di incontri, in grado di coinvolgere cittadini e associazioni gallaratesi; architetti, ingegneri, geometri e periti; amministratori di condominio.