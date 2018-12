Addio a Giovanni Garavaglia, fotografo con Busto nel cuore

Una brutta notizia per i fan della Pro Patria, per i colleghi fotografi e per noi di VareseNews.

Se ne è andato all’improvviso, sconfitto da una brutta malattia, Giovanni Garavaglia, 62 anni, appassionato di fotografia, legato al mondo della Pro Patria e a Busto Arsizio, collaboratore del nostro giornale da questa stagione sportiva oltre che fotografo de L’Informazione online. Lascia la moglie Laura e i figli Carlotta e Martino.

Lo ricorda la presidentessa del club biancoblu Patrizia Testa, insieme a tutti i componenti della società Aurora Pro Patria 1919: «Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del fotografo biancoblu Giovanni Garavaglia. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di un grande collaboratore e tifoso tigrotto. Ogni tuo scatto ha suscitato in noi grandi emozioni. Ci mancherai. Ciao Gio». Anche da parte di VareseNews le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli.

I funerali di Giovanni Garavaglia si terranno domani pomeriggio alle 15.15 alla Chiesa dei Frati di Busto Arsizio.