Agli italiani piace comprare on line, quasi 7 miliardi di euro di acquisti

Per il Natale gli italiani si sono affidati all’online. Secondo l’osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano gli acquisti in rete tra novembre e dicembre ammontano 6,8 miliardi di euro, ovvero il 25% della domanda ecommerce annuale.

Si tratta di un dato in crescita di circa il 20% rispetto al 2017. Sempre più rilevante il ruolo del Black Friday, percepito dai consumatori come irrinunciabile occasione di risparmio. Complici gli sconti e le promozioni, gli italiani, nei 4 giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday, hanno speso online oltre un miliardo di euro con una crescita del 35% circa rispetto al 2017.

Tra i regali più richiesti online troviamo prodotti tecnologici (assistenti virtuali e poi ancora smartphone, tv, console e piccoli elettrodomestici), capi di abbigliamento, prodotti sportivi (sneakers in primis), borse, scarpe e gioielli, oggetti di design, cosmetici e profumi. Molto bene anche i libri (sia fisici sia ebook), i giocattoli, i prodotti enogastronomici di nicchia, le gift card, i viaggi (sia in città d’arte, europee – in primis Londra e Parigi – e oltre oceano, sia in isole) e le esperienze (cene stellate, corsi di cucina, ingressi alle terme).

Online, oltre ai regali, si acquistano anche prodotti per addobbare casa, cibo e vino da gustare nei momenti conviviali e biglietti aerei e ferroviari per raggiungere i parenti o per concedersi un po’ di riposo in mete esotiche o culturali.

Sul perché sempre più italiani utilizzano l’online per preparare e prepararsi al Natale, l’Osservatorio eCommerce B2c individua quattro motivazioni principali: maggior maturità dell’offerta dei merchant eCommerce (sezioni dedicate ai regali, proposta di confezioni regalo con messaggi di auguri, personalizzazione del prodotto e reso esteso fino a 60 giorni), convenienza di prezzo per la presenza di promozioni online, crescente cultura digitale dei consumatori italiani

maggior consapevolezza sui vantaggi dell’eCommerce (accesso a un gamma più ampia di prodotti, maggior comodità).