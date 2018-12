Al Galleria il concerto di Giovanni Allevi e dell’Orchestra sinfonica italiana

Al Teatro Galleria si comincia a respirare l’atmosfera natalizia. Sì, perché una parte dell’Equilibrium Christmas Tour di Giovanni Allevi e dell’Orchestra sinfonica italiana, è dedicato proprio ad una rilettura originale, per pianoforte ed orchestra, delle più amate melodie natalizie.

Non mancheranno, però, anche alcune sorprendenti prime esecuzioni, in un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, Giovanni Allevi ha una laurea con lode in Filosofia e due diplomi di conservatorio, in pianoforte e composizione. La sua carriera artistica è costellata da successi di pubblico e discografici, con oltre 750.000 copie vendute.

Dopo i due dischi di pianoforte solo “No concept” (2005 – disco d’oro e disco di platino) e “JOY” (2006 – tre volte disco di platino), Allevi ha pubblicato l’album registrato con orchestra sinfonica “Evolution” (2008 – disco d’oro e disco di platino). Il successivo album di pianoforte solo è “Alien”, registrato in Svizzera nel 2010, a cui è seguita una lunga tournée internazionale. Nel 2015 ha dato alle stampe “Love”, mentre nel 2017 ha pubblicato “Equilibrium”.

L’Orchestra sinfonica italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali. Versatile e capace di eseguire tanto il repertorio classico che quello contemporaneo, dal 2009 ad oggi, sotto la guida del maestro Giovanni Allevi, ha realizzato numerose tournées, portando in scena composizioni originali in prima esecuzione mondiale. Lo spettacolo, in programma martedì 18 dicembre, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 34,50 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne.