Alla scambio di auguri la Lega lancia la sfida alle elezioni: “Terremo alta la bandiera”

La politica nazionale e regionale protagoniste a Biandronno, nella serata di sabato, in occasione della tradizionale cena di Natale della sezione della Lega di Biandronno-Cazzago Brabbia-Ternate.

Ospiti d’onore, invitati dal segretario cittadino leghista Paola Miola, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Francesca Brianza e il Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti.

Giorgetti e i consiglieri regionali Brianza e Monti hanno parlato davanti a militanti e simpatizzanti dei risultati della Lega a livello nazionale e regionale.

L’incontro è stato l’occasione per il segretario Paola Miola di lanciare la sfida alle prossime elezioni comunali a Biandronno: “terremo alta la bandiera della Lega – ha detto Miola -, dimostrando come il buon governo a tutti i livelli sia la nostra caratteristica. E dimostreremo come il nostro territorio si senta rappresentato solo dalla Lega e i cittadini sono tutti compatti a fianco di Matteo Salvini, di Giancarlo Giorgetti e del Governo del cambiamento”.