Alla scoperta delle tradizioni del Natale con la Regina delle Nevi

In arrivo la prossima domenica 23 a Velate un’ospite illustre: Ada Cattaneo vestirà i panni della Regina delle Nevi per raccontare le incantevoli tradizioni di questo periodo dell’anno.

Ada Cattaneo, Depositaria dei valori e delle tradizioni lombarde, nei panni della Regina delle Nevi, riprendendo quanto ha scritto nel suo libro Incanti dei Natali Lombardi. Le nostre leggende e tradizioni, il 23 dicembre alle 16, sarà protagonista di un pomeriggio alla riscoperta delle antiche storie e dei rituali che abbiamo ricevuto dai nostri avi e dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni.

Un evento per tutta la famiglia: dai bambini che si lasciano incantare dalla magia e dalla fiaba delle feste di fine anno, agli anziani che vogliono ricordare e preservare dall’oblio i tempi passati, dai giovani curiosi di capire il significato delle antiche tradizioni, agli adulti interessati a riscoprire le proprie origini e farle rivivere.

Sociologa, giornalista, etnografa, Ada Cattaneo ha affiancato negli ultimi anni alla sua attività scientifica e di consulenza nel campo della sociologia dei consumi e della comunicazione strategica un sempre più intenso impegno di riscoperta e valorizzazione dei fenomeni identitari lombardo-insubri, di cui si è occupata tra l’altro nelle opere Magie e misteri del quotidiano, Incanti dei Natali lombardi, L’incantata terra dei draghi e La magia dell’identità a banchetto ed in innumerevoli articoli, conferenze ed interventi pubblici.

Premio Letterario Femminile Internazionale di Donna Impresa 2014 per la sua opera di studio e divulgazione delle tradizioni locali, insegna Sociologia, Tendenze, Consumi, Comunicazione allo IULM e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è communication and marketing strategist per lo Studio Legale Sutti di Milano, è membro del Centro di Ricerca di Neuromarketing Behavior and Brain Lab della IULM e di Terra Insubre.