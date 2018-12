Anche Fagnano capitola, Il Gigante aprirà il primo supermercato in paese

Anche Fagnano Olona cede ai supermercati. Il nuovo supermercato, per il quale si è resa necessaria una variante urbanistica, sorgerà in un’area tra via per Legnano, via Adamello e via Fratelli Bandiera e avrà una superficie massima di 2500 metri quadri. In cambio realizzerà opere di compensazione per 400 mila euro tra le quali anche la nuova mensa per la scuola materna e una pista ciclopedonale lungo la via per Legnano.

Sono questi i contenuti del piano presentato nelle scorse settimane da “Il Gigante”, la nota catena di supermercati che aprirà i battenti, prima di tutti, a Fagnano. Fino ad oggi, infatti, il comune ha sempre resistito alla tentazione di aprire ai supermercati ma – come accaduto a Busto Arsizio – le strutture commerciali sono sorte come funghi a ridosso dei confini cittadini senza alcun beneficio per la cittadinanza.

Alle porte del 2019 e a pochi mesi dalle elezioni, dunque, la giunta guidata da Federico Simonelli ha deciso di cambiare rotta e permettere l’apertura del primo supermercato di una certa dimensione a Fagnano Olona.