Anche la linea Mendrisio-Varese trova i fondi in Regione

Mezzo milione di euro in più per i comuni della Valceresio. Sono i fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di compensazione ambientale conseguenti al completamento della rete ferroviaria Mendrisio-Varese.

Sono stati stanziati durante la discussione dell’aula con un emendamento al Bilancio presentato dal Consigliere regionale della Lega Marco Colombo.

“si tratta di fondi per migliorare la qualità della vita degli abitanti dei comuni interessati dal passaggio della nuova linea ferroviara – spiega Colombo -, che dobbiamo giustamente tutelare e salvaguardare, grazie ad operazioni di difesa dell’ambiente e del territorio. Se la Varese-Mendrisio è un’opera fondamentale in cui abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre sostenuto è fondamentale anche preservare la qualità della vita degli abitanti”.