Anche l’Eurodeputata Bonafè a Strasburgo: “Siamo stati un’ora sotto al tavolo a luci spente”

Anche l’eurodeputata Pd Simona Bonafè, segretario del partito in Toscana ma originaria di Azzate, si trovava nei pressi della zona centrale di Strasburgo durante l’attentato di martedì 11 dicembre.

In questi giorni a Strasburgo si sta svolgendo la sessione plenaria del Parlamento Europeo e gli europarlamentari sono in città per partecipare alle sedute.

Bonafè, come altri, si trovava all’esterno della sede del Parlamento per cenare ed era all’interno di un ristorante quando è scoppiato il caos nei pressi di piazza Kléber.

«Hanno subito chiuso le porte del ristorante e spento le luci – ha raccontato l’eurodeputata in diretta telefonica a Porta a Porta -. Siamo stati per più di un’ora sotto al tavolo al buio. Fuori vedevamo solo il riflesso delle luci della volante della polizia. La polizia non ci ha fatto ancora lasciare il locale dalle 20 fino ad oltre mezzanotte».