Appassionati di Yu-Ghi-Oh! di tutto il mondo riuniti a Malpensa Fiere

L’appuntamento è per il fine settimana dal 7 al 9 dicembre, quando MalpensaFiere ospiterà la tappa italiana di Yu-Gi-Oh! Championship Series, campionato internazionale di carte ispirate all’omonima serie di cartoni animati giapponesi, con milioni di fan in tutto il mondo.

Il gioco di carte fittizio che compare in Yu-Gi-Oh! è stato trasformato in un vero e proprio gioco di carte collezionabili, indirizzato a un pubblico giovani e giovanissimi che ha avuto successo anche qui in Italia.

A MalpensaFiere si ritroveranno gli appassionati provenienti da diversi paesi europei e non, che si sfideranno in un tappa che conclude l’annata 2018 e segue quella olandese a Utrecht di settembre e quella inglese, disputatasi a Londra a fine ottobre.

