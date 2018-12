Bilancio, Cosentino: “E’ triste che solo la Lega non faccia sponda a Galimberti”

In merito alla votazione per l’approvazione del bilancio di previsione del comune di Varese, è intervenuto il consigliere regionale Giacomo Cosentino, presidente del gruppo consiliare Fontana Presidente.

«Bisogna lavorare affinchè Varese si liberi dell’amministrazione Galimberti che sta danneggiando la città: penso all’aumento del costo dei parcheggi, penso alla propensione a far cassa con le multe, penso al quasi inesistente presidio del territorio finalizzato al controllo degli extracomunitari, penso alla trascuratezza di alcuni quartieri periferici e così via».

«Gli unici risultati che si stanno vedendo – prosegue il consigliere – sono le opere progettate e finanziate dall’amministrazione comunale di Attilio Fontana, come il parcheggio multipiano Sempione e i lavori del campo di atletica di Calcinate degli Orrigoni».

Conclude infine il consigliere: «Per questi motivi è triste vedere che Forza Italia e Lista Orrigoni continuino a dare sponda, in un modo o nell’altro, all’amministrazione Galimberti. Stiamo già lavorando per creare una forte e decisa alternativa a questo sindaco in ottica delle prossime elezioni comunali. Se la situazione rimarrà questa, penso sia difficile che si possa creare una coalizione che riunisca tutti gli attuali gruppi di opposizione presenti in consiglio comunale».