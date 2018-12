Approvazione del bilancio, soddisfazione del PD

«Per il secondo anno di fila il bilancio di previsione è approvato entro l’anno». La segreteria cittadina del Pd, guidata da Luca Carignola, si esprime con parole di soddisfazione sul provvedimento più importante per la città.

«Si evidenziano i risultati dell’amministrazione di centrosinistra – commentano da viale Monterosa -. Con questo bilancio si delinea la visione di città che stiamo mettendo in campo attraverso grandi e piccoli interventi».

Maggiore attenzione sarà dedicata agli interventi sulle strade e nei rioni: «Con l’illuminazione a Led – spiegano dalla segreteria del partito democratico – si sta realizzando un intervento volto garantire maggiore vivibilità e sicurezza, ma non è sufficiente. Oltre alle grandi opere che sono partite, come il parcheggio di via Sempione atteso da decenni, con questo bilancio sono previsti interventi strutturali su alcuni rioni e un maggiore investimento sulle asfaltature».

«Registriamo con favore l’apertura che l’amministrazione ha mostrato nei confronti delle utili istanze provenienti dalle opposizioni – conclude la segreteria Cittadina – un segnale di grande responsabilità nell’interesse della città. Il nostro approccio, a differenza di quello ostruzionista e demagogico mostrato dalla Lega nell’ultimo consiglio sul bilancio, è pragmatico e teso a risolvere problemi bloccati da decennio».