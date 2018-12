Artigianalità italiana nell’arredamento su misura

In Italia l’arredamento su misura è molto ricercato e presenta delle differenze notevoli rispetto a ciò che si può trovare normalmente sul mercato.

Indipendentemente dallo stile che si ha in mente, l’arredamento artigianale permette di realizzare i propri sogni, in quanto si basa esclusivamente sulla volontà richiesta.

Per arredamento si intende l’insieme di vari elementi che hanno una certa utilità e servono per rendere funzionali e confortevoli gli ambienti.

Gli elementi da considerare sono molteplici, ad esempio i mobili, le pareti, i suppellettili e molto altro, donano all’ambiente una dimensione diversa. É chiaro che essi poi saranno adornati da quadri, tappeti e specchi che modificano la percezione dello spazio.

Scegliere l’arredamento giusto non è una cosa da poco. Al contrario di quanto si possa pensare, gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici e oltretutto da non sottovalutare.



Per prima cosa bisogna effettuare uno studio sullo spazio che si ha a disposizione, e su ciò riflettere sulla divisione degli spazi per cercare di rendere funzionale al massimo tutto ciò che ci circonda.



Inoltre, non bisogna escludere anche l’aspetto estetico, ritenuto fondamentale per la maggior parte delle persone. Se si è alla ricerca dei mobili perfetti, un’idea geniale è quella di fare riferimento all’artigianalità.

La scelta del divano giusto

La lavorazione artigianale rappresenta un’arte preziosa, distinta ed apprezzata da chiunque. La particolarità consiste nel creare dal nulla tutto ciò che include l’arredamento, dove sicuramente al’interno di una casa, non può mancare il divano.

In commercio esiste una quantità innumerevole di marchi e tipologie, ma a volte può accadere che non si trovi il modello giusto. Il problema può essere risolto facendo riferimento al lavoro artigianale.

Basta un semplice foglio con le misure richieste o anche uno schizzo di ciò che si ha in mente e gli artigiani sapranno esaudire ogni tipo di richiesta. É incredibile il fatto di avere la possibilità di scegliere un prodotto personalizzato.

Esistono diverse tipologie di divano che variano in base allo spazio a disposizione. Per coloro che desiderano un divano di piccole dimensioni, possono optare ad esempio per quello a 2 o a 3 posti.



Per chi invece ha libera scelta, può sbizzarrirsi con tipologie a 4 posti, anche di più, con possibilità di avere il pouf abbinato, o la chaise longue per gli amanti della comodità assoluta.



Un altro aspetto da considerare in questo caso sono i rivestimenti. Anche qui la scelta non è per niente facile a causa della vastità di tessuti disponibili. Si può scegliere tra il tessuto semplice, Capitonnè, Ecopelle o Pelle.

Tutti disponibili in varie colorazioni e disegni differenti. Sarà il gusto personale ad indicare la scelta giusta.

Tipologie di letti

Quando si parla di arredamento, non si può fare a meno di includere il letto. Importante per chiunque, in genere rientra tra le prime cose che si prendono in considerazione quando si parla di arredamento.

Il letto per la funzione che svolge deve essere sicuramente comodo e confortevole. Non si tratta di un semplice quadro od oggetto di arredamento, ma di una scelta fondamentale legata al benessere di una persona.

Per cui è importante sapere cosa si desidera e qual è la soluzione migliore offerta. Affidarsi all’artigianalità in questo caso è la soluzione migliore, per evitare di incorrere a delusioni. Essa rappresenta la certezza di acquistare un prodotto valido.

Bisogna rinunciare alla classiche offerte che spesso si trovano sui letti a cifre veramente modiche. Chi pensa di comprare un letto di qualità con pochi soldi sbaglia di grosso. É preferibile investire su questo elemento, anche perché non si cambia un letto tutti i giorni.



Quale tipologia di letto scegliere? Gli artigiani del settore sapranno indicare l’opzione giusta, tenendo in considerazione le idee esposte dai clienti. In base al tipo di arredamento, il letto cambierà la sua fisionomia e finitura.

Ad esempio se si possiede uno stile classico, il legno noce, ciliegio o rovere rappresentano un must che non passa mai di moda. Anche il ferro battuto può essere scelto per rendere particolare la propria camera da letto.

Tale materiale consente di realizzare delle forme geometriche, fiori o capitelli che decorano la testiera, donandole quel tocco in più.

Per chi ama lo stile moderno, le finiture del legno sono decisamente più chiare, si predilige il colore bianco o crema e le linee del letto sono semplici ed essenziali.

Gli armadi su misura

Quante volte è capitato di essere in cerca dell’armadio giusto? Tante, forse anche troppe. Si girovaga per i negozi di arredamento con la speranza di poter trovare quello giusto. L’armadio è un elemento molto importante, specialmente per le donne che hanno un rapporto molto stretto.

L’armadio deve avere la forma richiesta, il colore, ma soprattutto la capienza. Ecco forse la qualità più importante è proprio questa. La capacità di capienza viene al primo posto e successivamente c’è la scelta del legno ed i colori.

Gli armadi possono essere creati solamente con due ante, suddivise al loro interno in due parti per poter contenere i vestiti estivi ed invernali. Ma le alternative proposte sono tante: il numero di ante può essere anche maggiore, inoltre si può richiedere anche la presenza di cassetti al suo interno.

Addirittura oggi i modelli possono avere al loro interno lo specchio incluso e le ante scorrevoli e con chiusura rallentata.

Vantaggi dell’arredamento su misura

I vantaggi che presenta l’arredamento su misura non possono essere paragonati a nulla. Non c’è niente di meglio che scegliere un prodotto artigianale e sapere che la qualità è garantita.

Inoltre esso rappresenta il frutto delle nostre idee e gusti. Si ha la consapevolezza di spendere dei soldi con la certezza del prodotto. I clienti provano una certa contentezza perché apprezzano quel letto, armadio o qualsiasi cosa sia, in un modo diverso.



Grazie all’esperienza e all’alta specializzazione degli artigiani, ogni fase della realizzazione viene curata nei minimi dettagli. Il lavoro è improntato su tecniche innovative che mirano alla realizzazione del progetto con precisione e puntualità.



Se si sceglie la produzione artigianale, si è certi che il vostro complemento d’arredo sarà fatto su misura, senza eventuali errori. I prodotti artigianali hanno una durata più longeva grazie alla qualità maggiore assicurata ma c’è anche da dire che il prezzo in genere è più elevato rispetto ad un prodotto analogo industriale.

Su questo non c’è ombra di dubbio ma è certamente preferibile investire di più su certe elementi. L’artigiano non fa parte dell’universo di economie su scala tipiche della produzione industriale, anzi è qualcosa di veramente lontano.



La produzione è basata su pochi pezzi, quasi sempre realizzati a mano o con l’uso di macchinari che puntano più sulla rifinitura piuttosto che sul volume.

Detto ciò, è facile capire che si tratta proprio di una dimensione diversa rispetto a quella standard, che non ha paragoni.

Perché scegliere l’artigianalità

L’arredamento di una casa rispecchia molto la persona che si interessa di curare ciò e rappresenta un po’ il proprio biglietto da visita.

Per chi desidera un ambiente unico, preferisce affidarsi agli artigiani. Le loro opere non sono dei semplici mobili ma vere e proprie opere d’arti.

Se si acquista un prodotto artigianale, si ha sempre la possibilità di cambiare la struttura o la misura. Ad esempio se si ha in mente una tipologia di cucina classica in legno, con il passare degli anni, può capitare che la finitura non sia più perfetta come una volta.

Il legno potrebbe avere delle scheggiature, può perdere il colore o presentare delle imperfezioni simili. In questo caso il rimedio è più facile di quanto si possa pensare.

Basta contattare l’artigiano che si è occupato della sua produzione ed egli sarà in grado di rimetterla a nuovo. In questa maniera si avrà un mobile perfetto nelle sue condizioni.

Se ancora non si è convinti di scegliere l’arredamento su misura, si possono visionare le recensioni dei clienti che si sono affidati al lavoro di questi artisti del mestiere. Su internet ci sono innumerevoli pareri positivi che esprimono il valore dell’artigianalità e consigliano di fidarsi ciecamente.

È preferibile un mobile artigianale rispetto ad un altro perché racchiude il lavoro minuzioso di una persona che mette anima e cuore nella creazione. L’artigianalità non è solo un mestiere, rappresenta una passione.

Chi svolge questo lavoro possiede sicuramente una sfrenata passione per questo mestiere. Cos’altro dire? Bisogna sempre scegliere gli artigiani di qualità.