Aspettando il Natale nei vicoli di Sant’Ambrogio tra magie, musiche e specialità

Musica, bancarelle e spettacoli per grandi e piccini: sono gli ingredienti per festeggiare Sant’Ambrogio tra vicoli e cortili dell’antico quartiere di Varese.

Venerdì 7 dicembre, dalle 17 alle 23, la festa del Santo Patrono si mescola all’attesa del Natale con una festa capace di coinvolgere le attività del rione che esporranno i loro prodotti e proporranno le loro specialità, mentre nel borgo sono in programma asibizioni artistiche, visite guidate, performances teatrali e musicali, esposizioni di foto d’epoca e artigianato locale.

Tra i tanti concerti e le attività si segnalano per i più piccoli:

– il banchetto della libreria “Potere ai bambini” negli spazi interni ed esterni del “Laboratorio di Marina” (dalle 17.30 in poi);

– Dalle ore 19 lo spettacolo di giocoleria e mangiafuoco “la Renna” nella vecchia Piazzetta (lato via Sacro Monte)

– dalle 19.30 circa Prima tappa dello spettacolo teatrale itinerante “il Dono”, il viaggio dei Re Magi promosso da Coopuf Teatro per raccogliere offerte a beneficio delle attività di solidarietà delle suore di via Bernardino Luini (Varese).

– dalle 19.30 performance musicali e di giocoleria itineranti nel borgo

– Spettacolo di magia e illusionismo con Vittorio Belloni alle ore 20.30 nella vecchia Piazzetta (lato via Sacro Monte

Numerosi i punti ristoro (aperti dalle ore 19) in cui gustare vin brulè (per gli adulti) e specialità di stagione: dalla Macelleria Tonino a C’era una volta Ristò, passando per il ristorante Il Duo, le lasagne del Salumaio di Sant’Ambrogio e la tradizionale pasta e fagioli del del Circolo l’Avvenire.

Qui il programma completo.