Astuti: “La Regione destini 11 milioni di euro per completare il Del Ponte”

Inizierà lunedì mattina, 17 dicembre, la discussione in Consiglio regionale del Bilancio di previsione. Si tratta di un conto che prevede spese e investimenti per quasi 25,5 miliardi di euro. Di questi, ben 19 miliardi e 413 milioni (il 77%) andranno a finanziare i servizi e la gestione sanitaria.

Per la modifica della manovra finanziaria, però, sono stati presentati 423 emendamenti, a cui si aggiungono 34 emendamenti alla Legge di Stabilità e 23 emendamenti al Collegato.

Tra gli emendamenti , segnaliamo quello del consigliere del PD Samuele Astuti in favore dell’ospedale Del Ponte: « La Regione destini 11 milioni di euro per completare il progetto dell’ospedale Del Ponte di Varese – chiede Astuti – L’ospedale Del Ponte rappresenta un punto d’eccellenza per le cure pediatriche e ginecologiche. La necessità evidente è quella di destinare risorse per il completamento della struttura e per il rinnovamento tecnologico. Per questo abbiamo chiesto di assegnare, con il bilancio 2019, 9 milioni di euro per finanziare il terzo lotto e completare il progetto e 2 milioni e 100 mila euro per l’acquisto di una tac e una risonanza magnetica pediatrica».

Di recente, co la bocciatura delle due attrezzature diagnostiche per il presidio di piazza Biroldi, è riemerso il problema del completamento di un ospedale avviato con intenti ambiziosi, attualmente irraggiungibili. La doccia fredda sugli investimenti tecnologici ha aperto una profonda ferita: la città ha creduto al progetto sostenuto dalla politica e oggi si aspetta che le promesse vengano mantenute.