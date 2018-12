Babbo Natale porta un nuovo autovelox alla Polizia Locale

Un regalo di Natale che potrebbe non piacere molto agli automobilisti. È l’autovelox che la giunta ha deciso di comprare il 20 dicembre per andare a sostituire quello attualmente in dotazione alla Polizia Locale.

Il vecchio apparecchio risale al 2008 e dopo 10 anni di servizio sulle strade dovrà andare in pensione in quanto non più correttamente funzionante e non riparabile. Così l’amministrazione ha iniziato a cercare un nuovo strumento per andarlo a sostituire e tutta la procedura si è conclusa nei giorni scorsi.

La gara d’appalto è stata vinta dalla Blindo Office Energy di Valenza che ha proposto la strumentazione per un costo totale di 13.298 euro.