Babbo Natale e il suo trenino per l’Antivigilia ad Angera

Quella dell’Antivigilia sarà una giornata tutta da vivere ad Angera, grazie allo speciale Trenino di Babbo Natale che domenica 23 dicembre, dalle ore 10 alle 18, è a disposizione di grandi e piccini per trasportarli gratuitamente in giro per la città. Un’unica raccomandazione: indossare guanti, sciarpa e cappello e recarsi alla fermata-capolinea di piazza Graribaldi, di fronte al Comune.

Le corse sono libere e gratuite per tutti e permetteranno di conoscere e visitare anche le attrattive in programma per la giornata: il mercatino di Natale allestito sul lungolago dalle 10 alle 19 e, a partire dalle 10.30 il concerto all’aperto di melodie folk europee e non del Duo Leo (violino e voce) Testa (organetto e voce).

Special guest Babbo Natale in persona, pronto a conoscere tutti i bambini, raccogliere letterine e scattare foto.