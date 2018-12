Su Bagno Italia, fantastici Mobili Bagno, economici e moderni, per la tua casa

Sei alla ricerca di mobili bagno e complementi per arredare in modo trendy e funzionale il tuo bagno? Per la tua casa rivolgiti a Bagno Italia: in catalogo troverai una serie di interessanti soluzioni per accontentare ogni tua richiesta.

Mobili da bagno per la tua casa

Su Bagno Italia potrai trovare arredi bagno economici e moderni, potendo scegliere tra differenti categorie e tipologie diverse. Inoltre, per arricchire ulteriormente di gusto e funzionalità il tuo bagno, avrai a disposizione complementi d’arredo come specchiere, colonne ed elementi da affiancare ai mobili, in modo da renderlo perfetto secondo le tue esigenze.

I mobili bagno di Bagno Italia sono caratterizzati da uno stile minimalista e frizzante, che li rende adatti a qualsiasi tipo di ambiente. In questo modo potrai semplificare notevolmente la scelta, senza rischiare di impazzire alla ricerca di suppellettili in grado di coordinarsi con lo stile del tuo arredamento. Così, se possiedi uno stile classico o retrò, grazie ai mobili bagno proposti avrai la possibilità di comporre abbinamenti con un tocco di modernità; viceversa, nel caso di arredamento moderno, i mobili bagno si inseriranno in modo coerente con il resto della tua casa.

Il catalogo Bagno Italia

Il negozio online mette a tua disposizione diverse categorie di mobili da bagno economici e moderni, permettendoti di scegliere a seconda delle dimensioni e misure richieste, ma anche dei gusti e dei dettagli che li contraddistinguono, quali intarsi e finiture diverse che arricchiscono di pregio il prodotto.

Ad esempio, potrai optare tra mobili a terra, dotati di zoccolo o piedini, per uno stile ispirato ai cari vecchi tempi e in grado di conciliarsi con eleganza nel tuo bagno. Al contempo, Bagno Italia propone numerosi modelli sospesi, le cui caratteristiche di versatilità e design li rendono adatti per alleggerire, senza sacrificare la funzionalità dei tuoi ambienti.

In ogni caso, la qualità dei prodotti Bagno Italia è garantita non solo dall’impiego di materiali di grande pregio, come il legno MDF che viene impiegato in gran parte dei modelli per le sue riconosciute capacità di resistenza all’acqua, ma anche dalla grande cura dei dettagli, con rifiniture in metallo eleganti e piacevoli alla vista, oltre che dotate di chiusura rallentata con sistema soft-close, che evita rumori e usura.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavabi, nel catalogo Bagno Italia potrai trovarne a incasso o d’appoggio e realizzati con materiali di elevata qualità, come ceramica, marmoresina, cristallo e mineralmarmo, così da offrirti la possibilità di graduare anche la tua spesa alle concrete esigenze. Il tutto, quindi, con un occhio alle più diverse richieste dei clienti, che potranno contare su prezzi molto competitivi.

Anche in presenza di richieste particolari, come mobili bagno di maggiori dimensioni e atti ad ospitare gli elettrodomestici, potrai scegliere tra una varietà di modelli equipaggiati di portalavatrice e coprilavatrice, così da permetterti di utilizzare i servizi nel tuo bagno in modo discreto ed efficiente.

Accessori bagno

Oltre ai numerosi esempi finora elencati, Bagno Italia offre anche un gran numero di accessori con cui completare l’arredamento del proprio bagno tra cui scegliere. Si tratta, quindi, degli oggetti che ti permetteranno di organizzare con maggior efficienza il tuo bagno e di avere sempre a portata di mano tutto quello che ti occorre per mantenerlo in ordine. Peraltro, la grande cura di dettagli e la qualità che caratterizza gli accessori Bagno Italia, avrai comunque la possibilità di scegliere per modelli con dettagli di design interessanti, con i quali arricchire le caratteristiche del tuo bagno.

Ad esempio, nel catalogo potrai trovare set d’appoggio come porta sapone e porta spazzolino eleganti e curati nei minimi particolari, con i quali potrai scegliere di dotare il tuo bagno di colori e dimensioni che ti permettono di fare la differenza. Potrai contare, inoltre, su prezzi sempre contenuti e chiaramente proporzionati alla qualità dei materiali impiegati, che potranno essere i più diversi, come ceramica, acciaio, plastica o vetro.

In catalogo potrai trovare anche porta asciugamano, con piantane alte o basse, fissati al muro e porta scopino, che alla funzionalità classica allegano anche una cura estetica con colori, disegni e fantasie per donare un tocco di originalità al tuo bagno, oppure con estetica classica, per non stonare con l’arredo di mobili bagno che avrai eventualmente scelto.

Bagno Italia: tutto quello che serve al tuo bagno

Bagno Italia ti propone questi e molti altri interessanti prodotti per l’arredamento del tuo bagno e della tua casa. L’azienda, specializzata nella vendita online mediante il proprio sito internet, infatti, mette a disposizione dei clienti, oltre ai mobili da bagno, sanitari, cabine idromassaggio e vasche e può contare sulla sua esperienza trentennale per offrire ai clienti sempre le soluzioni migliori alle proprie esigenze.

Alla ricchezza di catalogo e al pregio dei prodotti si affianca un prezzo decisamente interessante per il cliente, il quale si troverà sempre a pagare a costo di fabbrica tutti i prodotti venduti, oltre ad aver diritto all’assistenza professionale pre e post-vendita, con garanzia soddisfatti o rimborsati.

Inoltre, con Bagno Italia potrai contare sulla velocità di evasione dei tuoi ordini, normalmente completati entro sette giorni dall’acquisto presso qualsiasi recapito in Italia. In alternativa, potrai scegliere il ritiro presso la sede dell’azienda o i depositi del corriere impiegato, così da optare sempre per la soluzione che ti è più comoda.