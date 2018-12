Il belga Salumu è a Varese: rinforzerà la Openjobmetis

Jean Salumu è un giocatore della Openjobmetis: il belga è volato oggi (lunedì) in Italia e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi essere ufficializzato dalla società di Piazza Montegrappa come nuovo componente della rosa.

Nato a Sint-Niklaas, nelle Fiandre Orientali, 28 anni, Salumu è uno dei giocatori più in vista dei “Diavoli Rossi”: sei volte campione nazionale con la maglia di Ostenda, guardia-ala di 1,93, la scorsa estate aveva accettato la corte dei turchi del Sakarya, oggi però in difficoltà economiche. In campionato Salumu stava viaggiando a 13,8 punti di media con un clamoroso 71,9% al tiro ma visti i “chiari di luna” del club ha preferito accettare la chiamata di Varese.

«Lo riteniamo un giocatore completo, capace di fare canestro e che ha le caratteristiche per integrarsi nel sistema di un allenatore esigente come Attilio Caja» spiega il gm della Openjobmetis Andrea Conti a trattativa ormai conclusa. «Ha vinto tanto in patria, ha esperienza con la nazionale, è europeo e potrebbe anche rivelarsi un investimento anche in chiave futura». Per lui contratto fino al termine della stagione con opzione per quella ventura. La speranza è che Salumu possa esordire in campionato domenica 16, quando all’Enerxenia Arena arriverà la Fiat Torino: l’unico ostacolo pare essere la burocrazia ma il tempo per completare tutte le formalità dovrebbe esserci.

QUELLA VOLTA A MASNAGO

Salumu contro Jevohn Shepherd

Il nuovo acquisto varesino, da avversario, ha già calcato il parquet di Masnago nella prima gara di Fiba Europe Cup edizione 2015-16: il 28 ottobre di tre anni fa Ostenda espugnò il campo della Openjobmetis guidata da Paolo Moretti, con Salumu grande protagonista: per lui ben 22 punti, il top scorer dei suoi (24 quelli di Davies per Varese) con percentuali eccellenti, 4-6 da due e 3-4 da tre punti).

Intanto l’arrivo del belga non coinciderà con l’addio di Pablo Bertone: l’argentino per ora rimarrà a Varese, giocherà regolarmente in coppa (dove è considerato italiano) e resterà a disposizione, almeno fino a quando non troverà una sistemazione adeguata. Di certo mercoledì 12, nel match con i ciprioti del Larnaca, sarà regolarmente in campo.

IN ANSIA PER FERRERO

Chi invece rischia di non vedere il campo per parecchio tempo è Giancarlo Ferrero: il capitano si era infortunato contro Brindisi ma il suo guaio muscolare sembrava lieve. Invece, dopo la ripresa degli allenamenti, l’ala ha avuto una ricaduta che tiene in ansia il giocatore e lo staff: martedì Ferrero effettuerà una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.