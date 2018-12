BibliUnione, obiettivo raggiunto: rush finale per gli ultimi due giorni di raccolta

Quota 1000 è stata raggiunta! Ora mancano gli ultimi due giorni per completare un percorso positivo e soddisfacente.

La raccolta fondi per BibliUnione, il progetto/sogno di Francesca Chiara Principi e Alessio Furiga, i due ragazzi neolaureati di Bardello di 26 e 27 anni che stanno lavorando per aprire un luogo per studiare, leggere ed organizzare attività culturali, è arrivata a quota 1230 €: l’obiettivo minimo di mille euro è stato completato e superato ed ora si punta a raccogliere il più possibile negli ultimi due giorni di campagna, che chiude il 15 dicembre alle 13.

«Siamo molto contenti per il risultato ottenuto, magari riusciamo ad aumentarlo. I primi acquisti saranno effettuati per librerie e scaffali – spiega Alessio Furiga -. Sabato mattina (15 dicembre) saremo in comune a Bardello dalle 10 per incontrare possibili volontari».

Il link per la raccolta è https://www.eppela.com/it/projects/20872-bibliunione.