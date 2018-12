Il bilancio regionale stanzia 5,6 milioni per il Lago di Varese

È stato approvato in Consiglio regionale l’emendamento, presentato dal Consigliere leghista Emanuele Monti, che stanzia 5,6 milioni di euro, nell’arco di tre anni (2019, 2020 e 2021) per il piano di risanamento delle acque del Lago di Varese.

Risorse che andranno a finanziare il piano di risanamento che ha una road map e una cabina di regia guidata dall’assessorato regionale all’Ambiente: “le prime azioni da fare – sottolinea infatti Monti – consisteranno nei controlli degli scarichi abusivi, cui seguiranno sanzioni per chi continuerà ad inquinare il nostro lago, e quindi partirà il prelievo ipolimnico per analizzare lo stato delle acque e arrivare alla riduzione della presenza del fosforo. Chiedo all’Assessore Cattaneo è di approvare nella prima riunione di Giunta utile subito uno schema quadro per rendere operativo il progetto nei suoi diversi passaggi, a partire dalla delibera dell’Accordo di programma”.