Borgnana: strada chiusa anche domani, trasporto garantito dalle navette

Proseguono nella frazione Borgnana di Cuasso al Monte le operazioni di ripristino dopo il ribaltamento di un’autocisterna piena di gasolio avvenuto questa mattina.

La strada provinciale, chiusa da questa mattina, resterà interdetta al traffico fino a domani, come disposto da un’ordinanza della Provincia, per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della sede stradale, dove si è riversato parte del gasolio.

Chiusa al traffico la strada, il servizio di trasporto pubblico da questa mattina viene effettuato con navette organizzate da Autolinee Varesine, con mezzi più piccoli degli abituali autobus che possono percorrere strade alternative.

«Abbiamo fatto la spola per tutta la mattina per garantire il servizio con pulmini da 20 e 9 posti e con la Polizia locale abbiamo garantito anche il servizio per le scuole- spiegano Davide Caverzasi e Tiziano Oliva, che con i colleghi Luca Ballardini e Antonio Costanzo operano sulla linea – Abbiamo fatto fronte al disagio dei residenti e abbiamo fornito anche i nostri numeri di telefono per organizzare al meglio il servizio. Continueremo così fino al ritorno alla nornalità della viabilità sulla provinciale».

La cisterna ribaltata è stata rimossa poco prima di mezzogiorno con l’ausilio di una gru, ora si sta lavorando per pulire la strada dal gasolio. Sul posto anche i tecnici dell’Arpa, che stanno eseguendo controlli sulle falde acquifere, dal momento che parte del gasolio finito sulla strada è defluito nei tombini.