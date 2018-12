Brucia un’auto nella notte, rovinati altri mezzi parcheggiati

(Foto di un lettore: Davide T.)

Qualche ora prima dell’alba di venerdì 21 dicembre a Brunello sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese chiamati sul posto per spegnere le fiamme che hanno avvolto un’automobile parcheggiata nei pressi di via Verdi.

L’incendio, partito da un automobile ma che interessato ha interessato anche altre due mezzi, è partito intorno alle 4.30 del mattino.

La squadra di intervento ha lavorato due ore per mettere l’area in sicurezza. Le cause sono ancora sconosciute, ma gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto.