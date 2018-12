Caccia ai ladri, superlavoro per le Volanti di Busto

Due interventi el Commissariato di Busto Arsizio per sventare furti in città nella giornata di ieri, sabato 29 dicembre.

nel primo caso un residente di via Roma ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di una donna che si era intrufolata all’interno di una palazzina per rubare. Il rapido intervento della Volante ha permesso di fermare la donna e sventare il possibile colpo. La donna era una nomade, residente in un campo rom di Baranzate e incinta, trovata con arnesi da scasso addosso. Per lei è scattata la denuncia e l’allontanamento da Busto Arsizio per 3 anni.

Nel secondo caso gli agenti hanno individuato una Audi Rs4 su segnalazione della Questura di Varese, i cui occupanti erano sospettati di furto in altre zone della provincia. I personaggi a bordo della vettura, dotata di un motore molto più potente delle auto in dotazione alla Polizia di Stato, hanno ingaggiato un inseguimento fino all’ingresso dell’A8 dove la pattuglia ha desistito per evitare di mettere in pericolo gli altri automobilisti.

La banda dell’Audi è riuscita a farla franca, per il momento, nonostante i posti di blocca subito approntati nella zona.