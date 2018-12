Caja sorride e pensa già alla prossima: “Vogliamo battere Torino”

CAJA 1

«Partita dal punteggio un po’ troppo alto per quanto siamo abituati! Nel primo tempo eravamo avanti ma di poco perché loro avevano trovato qualche canestro difficile e rocambolesco: l’AEK aveva tirato allora col 41% dall’arco, ma poi noi siamo riusciti a mantenere un cammino più costante».

CAJA 2

«Alla partita di domenica con Torino teniamo in modo particolare perché dopo le due vittorie di Cremona e Venezia, sarebbe bello mantenere il fattore campo contro un’avversaria come la Fiat, che ha inserito altri giocatori di talento come Moore e Hobson e che ieri in Eurocup mi è sembrata in salute. Ora avremo un giorno di riposo: sono contento che anche la panchina oggi abbia fatto cose molto buone. Dico grazie anche al pubblico, c’era un po’ più gente di altre volte e a noi fa piacere quando ci sono più persone al palazzetto».

KOUKOURIS 1

«Sapevamo che era una partita difficile per noi perché Varese è squadra di alto livello. Abbiamo tenuto bene il campo per i primi 19′ nel primo tempo e poi nell’ultimo minuto abbiamo subito un break. Nelle ripresa non siamo stati in grado di fermare la fisicità della Openjobmetis né il loro ritmo nella partita».

CAJA 3

«Con Salumu ieri un’ora e mezza di allenamento più la rifinitura di stamattina. Lo avevamo visto e per adesso è stato in campo troppo poco per avere un’idea più approfondita. Ci vuole un po’ di tempo per conoscerci».

KOUKOURIS 2

«Se gli avversari segnano più di 100 punti vuol dire che non siamo stati pronti a reagire. Ci eravamo detti che avremmo dovuto difendere con forza nella partita e non lo abbiamo fatto, abbiamo perso nettamente a rimbalzo dove avremmo dovuto lottare di più. E le percentuali altissime di Varese hanno fatto il resto: non siamo stati capaci in difesa di limitarli».

CAJA 4

«Non mi sorprende la mentalità messa in campo dai miei perché li vedo lavorare tutti i giorni. Forse la sorpresa è aver visto come i giocatori nuovi si siano inseriti velocemente a livello di mentalità e di buone abitudini. Non ho stupore ma ho piacere di vedere come vadano le cose: so i sacrifici che fanno per allenarsi e restare a un certo livello».

KOUKOURIS 3

«Mi congratulo con i miei per la bella vittoria che abbiamo ottenuto in campionato tre giorni fa in una partita durissima: per noi era difficile ripetere una gara importante in poco tempo contro un’avversaria ancora più dura. Ora ci sono altre 5 partite nel girone nelle quali proveremo a fare risultato».