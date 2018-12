Il calendario della raccolta dei rifiuti di Amga nel periodo natalizio

Come incideranno le festività natalizie sui servizi di raccolta rifiuti? Ecco tutte le variazioni previste nel calendario dei Comuni del Legnanese e a Gallarate.

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, il servizio si svolgerà regolarmente: gli addetti raccoglieranno non solo le tipologie di rifiuti tradizionalmente raccolte il lunedì, ma anche quelle in programma per il martedì, proprio perché martedì sarà festa e tutti i servizi saranno sospesi. Anche per la giornata di S. Stefano (mercoledì 26 dicembre), non è previsto alcun servizio: la raccolta del mercoledì sarà, pertanto, posticipata a giovedì 27 dicembre, giornata in cui gli addetti provvederanno a rimuovere anche i rifiuti del giovedì.

In questi 4 Comuni il 1° gennaio 2019 non ci sarà servizio di raccolta: i rifiuti saranno recuperati il giorno successivo. Mercoledì 2 gennaio a Magnago gli addetti di ALA passeranno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, dell’umido, della plastica e del vetro. Recupero del mancato servizio del 1° gennaio il giorno 2 gennaio anche a Legnano, Canegrate e Parabiago, dove i cittadini dovranno esporre i rifiuti che tradizionalmente espongono il martedì, più quelli del mercoledì.

Ad Arconate la raccolta di martedì 25 dicembre sarà posticipata a mercoledì 26, quando, nonostante la festa, gli addetti di ALA saranno regolarmente in servizio. I cittadini dovranno, pertanto, esporre l’umido e i rifiuti indifferenziati, ma anche la plastica, che è la tipologia di rifiuto raccolta tradizionalmente il mercoledì. Il 1° gennaio 2019, nonostante sia giorno di festa, gli addetti saranno regolarmente in servizio per il ritiro dei rifiuti indifferenziati e dell’umido.

A San Giorgio su Legnano mercoledì 26 dicembre, nonostante la festa, gli addetti di ALA saranno in servizio per la raccolta di carta e umido, così come a Turbigo, dove si procederà alla raccolta di umido e vetro, ossia le tipologie di rifiuto che si raccolgono tutti i mercoledì. La festa del 1° gennaio non inciderà, invece, sui servizi, in quanto in questi due Comuni il martedì non è prevista alcuna raccolta.

Servizi regolari, il giorno di mercoledì 26 dicembre, anche sul territorio di Dairago, dove sarà recuperato il mancato servizio del giorno di Natale: i cittadini dovranno, pertanto, ricordarsi di esporre la carta e rifiuti indifferenziati. Servizio sospeso, invece, il 1° gennaio: la raccolta di umido, carta e rifiuti indifferenziati sarà, infatti, anticipata al 31 dicembre.

A Buscate nessun servizio il giorno di Natale. Le raccolte di carta, vetro e umido saranno anticipate a lunedì 24 dicembre. Nessun servizio anche il 1° gennaio: tutte le raccolte saranno anticipate a lunedì 31 dicembre, giorno in cui saranno rimossi i rifiuti del lunedì (umido) e quelli del martedì (carta e vetro).

A Robecchetto con Induno e Villa Cortese i servizi saranno effettuati regolarmente nella giornata di giovedì 27 dicembre. In questi due Comuni, infatti, il martedì e il mercoledì non è prevista alcuna raccolta. Lo stesso vale, pertanto, per il 1° gennaio, che sarà un martedì.

A Gallarate il servizio di raccolta rifiuti non sarà attivo né il giorno di Natale, né quello di S. Stefano né quello del primo dell’anno. I rifiuti non raccolti il giorno di Natale saranno rimossi secondo il seguente calendario: il 27 dicembre l’umido, il 28 dicembre i rifiuti indifferenziati e il 31 la carta e il cartone. I rifiuti non raccolti il giorno di S. Stefano saranno, invece, così recuperati: venerdì 28 dicembre l’umido, sabato 29 i rifiuti indifferenziati e il 2 gennaio 2019 la carta e il cartone. Infine, i mancati servizi del 1° gennaio saranno recuperati secondo il seguente calendario: il 3 gennaio l’umido, il 4 gennaio i rifiuti indifferenziati e l’8 gennaio la carta e il cartone.