Passaggio di consegne al Consorzio Urbanistico Volontario: arriva Nadia Rosa

Dopo sei mesi di Presidenza del CUV (Consorzio Urbanistico Volontario) di Malpensa, Claudio Ventimiglia, Sindaco di Golasecca, al termine del previsto periodo passa le consegne a Nadia Rosa sindaco di Lonate Pozzolo, che gli succede.

«Dal mio insediamento in luglio, dove descrissi che Malpensa non era un mostro ma bensì una realtà da affrontare e dalla quale trarne, del caso, dei benefici e/o comunque la parte migliore; ad oggi qualche cosa di costruttivo si è fatto o, quantomeno, ci abbiamo provato, parlo in plurale in quanto si è lavorato congiuntamente con tutti i colleghi Sindaci del CUV – spiega il presidente uscente Ventimiglia, che fa un bilancio dei suoi sei mesi di presidenza – A Luglio abbiamo richiesto un incontro con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, per analizzare gli scenari occupazionali in Aeroporto dopo la presentazione del Masterlpan 2030, nota alla quale ai primi di settembre tale Ente ha risposto positivamente, dando piena disponibilità per un incontro che purtroppo ad oggi, a causa di svariati impegni, non si è riusciti a programmare e definire, incontro che a breve si andrà a concordare».

«A seguito di incontri avuti con i vetrici di SEA fine agosto, siamo stati informati dell’imminente chiusura per TRE settimane di una pista di Malpensa, per manutenzione straordinaria, con lavori dal 2 al 24 settembre, e che il traffico totale sarebbe ricaduto sulla pista 35L. Infatti, da li a poco, abbiamo dovuto sopportare, con gli 80 mila abitanti dell’intorno aeroportuale, il continuo sorvolo di aeromobili sulle nostre teste e nello stesso periodo un ulteriore incremento di voli, che è stato di per se un assaggio/collaudo, di quanto accadrà il prossimo anno, quando l’aeroporto di Linate subirà la totale chiusura per TRE mesi dal 27 luglio al 27 ottobre per lavori di ristrutturazione. Per quanto ci è dato a capire, in tale periodo tutti i voli saranno dirottati su Malpensa».

Tra gli altri impegni: «Ho avuto il piacere di conoscere l’avvocato amministrativista Bustese Antonio Chierichetti (che poi ho anche presentato ai colleghi), il quale si è reso disponibile ad assisterci nella richiesta di redazione del nuovo Piano d’Area, che di recente abbiamo sottoscritto ed inviato al Governatore di Regione Lombardia, documento nel quale si richiede, con urgenza, l’avvio del procedimento. Il P.T.R.A. Piano Territoriale Regionale d’Area (disciplinato dalla Legge Regionale) ha la funzione strategica di approfondire gli obiettivi socio economici e infrastrutturali, oltre che a dettare i criteri per il reperimento e la ripartizione delle risorse finanziarie all’interno di un’area intercomunale significativa come quella dell’intorno aeroportuale di Malpensa ovvero, la riattivazione di un utile strumento di programmazione territoriale, scaduto sin dal 2009».

Un saluto a Pietro Modiano, Presidente uscente di SEA che passa il testimone a Michaela Castelli, alla quale diamo la benvenuta, augurandole buon lavoro.

