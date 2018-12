Campo dei Fiori, individuati i fondi per il rilancio dopo l’incendio

«Oggi in Consiglio Regionale abbiamo vissuto una bella pagina di buona politica. Grazie alla volontà e alla disponibilità di tutti i sette consiglieri regionali eletti in provincia di Varese è stata infatti individuata la strada per il reperimento delle risorse necessarie alla messa in sicurezza ed al rilancio del Campo dei Fiori colpito dal terribile incendio dello scorso ottobre 2017. Possiamo davvero dire che l’unione fa la forza». Così dichiara Angelo Palumbo, consigliere regionale di Forza Italia e Presidente della Commissione Territorio ed Infrastrutture che ha promosso l’ordine del giorno, approvato oggi dal Consiglio Regionale, dal titolo: “Contributi regionali per i lavori di messa in sicurezza e rimboschimento Campo dei Fiori”, sottoscritto anche dagli altri sei consiglieri regionali: Samuele Astuti, Roberto Cenci, Francesca Brianza, Marco Colombo, Emanuele Monti, Giacomo Cosentino.

STOP A INVITI GENERICI, ORA GIUNTA IMPEGNATA NELL’EROGAZIONE SOMME – Il provvedimento, votato all’unanimità, individua con precisione -grazie anche alla collaborazione degli uffici della Giunta ed in particolare con l’Assessore all’Agricoltura di Fabio Rolfi e dei suoi collaboratori – nel settore degli interventi compensativi a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco le pieghe di bilancio dove individuare le risorse per il Campo dei Fiori.« Somme su cui la Giunta è formalmente impegnata. Sì sono evitate quelle classiche formule un po’ generiche con cui il Consiglio di solito “invita” gli uffici, senza definire vincoli precisi e puntuali. Per il nostro Campo dei Fiori – sottolinea Palumbo – abbiamo invece chiesto ed ottenuto formali garanzie. Regione Lombardia sta infatti introitando significative risorse proprio dalle aree oggetto di interventi compensativi che, in base alla legge 31 del 2008, sono vincolate all’esecuzione di interventi per il miglioramento, la prevenzione ed il ripristino dei boschi esistenti. Ed è proprio questa la strada scelta per la nostra montagna».

OBIETTIVO, RILANCIO DEL CAMPO DEI FIORI – Le risorse individuate sono destinate al miglioramento forestale, taglio degli alberi morti o compromessi, rimboschimento, azioni di prevenzione anti-incendio come le linee tagliafuoco, lavori di sistemazione idraulico forestale, adeguamento viabilità forestale.

«MANTENIAMO GLI IMPEGNI CON I TERRITORI» – «In occasione dell’esercitazione delle squadre AIB dell’Anti Incendio Boschivo svoltosi sul Campo dei Fiori nel giugno scorso avevamo preso un impegno con i territori ed i volontari: tenere alta l’attenzione sulle necessità e sul futuro della montagna dopo l’incendio. E così abbiamo fatto. Lo scorso novembre infatti – continua Palumbo – su mia richiesta, in sede di Commissione Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi del Consiglio Regionale avevamo audito i rappresentanti istituzionali di Varese, Barasso, Luvinate e dell’Ente Parco proprio per fare il punto dello stato di salute della montagna, colpiti durante l’estate come sappiamo da importanti eventi alluvionali proprio causati dal passaggio del fuoco. E tutti eravamo rimasti davvero impressionati e preoccupati per la complessiva fragilità dei boschi e del relativo pericolo per le popolazioni residenti, con il rischio di danni ingenti ai centri abitati e alle infrastrutture a valle. Da lì l’impegno concreto, con tutti i consiglieri varesini, nel dare un segnale preciso e puntuale».

REGIONE LOMBARDIA AL LAVORO. TERRITORIO QUANDO UNITO FA LA DIFFERENZA – Già lo scorso dicembre 2017, il Consiglio Regionale aveva votato un primo ordine del giorno che invitava la Giunta nel supportare i Comuni nell’individuare le risorse necessarie per fronteggiare le criticità emerse dopo l’incendio. E nel giugno 2018 la Giunta ha erogato le prime importanti somme, pari a circa 750.000 €, destinati ai territori di Barasso e Luvinate, per gli iniziali interventi contro il rischio idrogeologico. «Ora ci concentreremo sulle restanti somme, pari a poco più di 2.000.000 €. Certamente la compattezza dimostrata oggi dalla politica varesotta e dai suoi rappresentanti istituzionali – conclude Palumbo – non potrà che essere una modalità virtuosa e vincente anche per il futuro».