Cancellato il sostegno ai comuni dell’accoglienza: “Quella della Lega è una crociata cieca”

«La Regione a guida leghista sceglie di cancellare una legge per il sostegno ai comuni che organizzano l’accoglienza ai migranti»

Il Partito democratico in Regione Lombardia denuncia la scelta della maggioranza che in mattinata ha abrogato con il collegato al bilancio regionale 2019-21, della legge n. 38/1988 dal titolo “Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie”.

«Era una legge datata – spiega il consigliere regionale Pd Samuele Astuti -, ma sarebbe stato giusto aggiornarla, non certo abrogarla. Quella della Lega contro i migranti è una crociata cieca, che non risolve i problemi ma li aggrava».

L’aula ha bocciato due emendamenti, uno del PD e uno del M5S, che chiedevano di lasciare in vigore la legge.