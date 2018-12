Caos in zona dogana: traffico in tilt per i lavori e la frana a Maccagno

(immagine di repertorio)

Mattinata più caotica del consueto a Lavena Ponte Tresa, dove i lavori in corso in via Libertà e la frana che dalle prime ore di questa mattina ha bloccato la strada per Zenna a Maccagno, il traffico risulta particolarmente intenso.

Lunghe code si sono formate sia in entrata che in uscita dalla Svizzera nell’ora di passaggio dei lavoratori frontalieri e di entrata nelle scuole cittadine.