Il Capitano Ultimo tra i ragazzi: “Uguaglianza e fratellanza sono la legge più bella”

Era il carabiniere a capo della squadra che arrestò Totò Riina e ancora oggi lo si vede in giro solo con il volto coperto. Lunedì 17 dicembre, invitato dalla sezione varesina dall’Associazione nazionale dei carabinieri, il Capitano Ultimo ha incontrato gli alunni della Manfredini di Varese e i curiosi che sono accorsi alla serata organizzato al collegio De Filippi.

«Oggi mi batto per una legge basata sull’equità e vivo come tutte le persone con i miei sogni, le mie amarezze e le mie gioie – racconta il capitano Ultimo, che all’anagrafe si chiama Sergio De Caprio -. Io credo che uguaglianza e fratellanza siano la legge più bella da portare avanti e ho raccontato tutto questo ai ragazzi per suscitare in loro una coscienza di cittadinanza attiva».

«Siamo contentissimi di questa giornata perché il capitano Ultimo ha accettato il nostro invito e questa è stata la sua prima uscita pubblica – spiega il presidente della sezione varesina dell’associazione dei carabinieri Roberto Leonardi -. Siamo disponibili a collaborare ancora con lui su progetti a scopo sociale».