Cassano si rinnova la tradizione con i concorsi La Città Dei Presepi e Le Vetrine di Natale

Anche Cassano Magnago, come le altre città dell’Hinterland, si veste a festa per rivivere il Natale e aspettare l’anno nuovo ,con nuove speranze di benessere. Una occasione da non perdere per l’amministrazione Poliseno, al proprio secondo mandato, che corrisponde anche alla seconda edizione dei concorsi per le migliori Vetrine Del Natale e dei Presepi.

Un successo da ripetere anche quest’anno, che vede ancora impegnata nell’organizzazione, l’assessore alle attività economiche e produttive, Paola Saporiti.

Il concorso “Le vetrine di Natale “ è destinato agli esercizi commerciali del territorio comunale e le vetrine dovranno vestire a festa in tema natalizio, con fantasia ed a libera interpretazione. “Obiettivo è quello – ha detto l’assessore Saporiti- di creare occasione per un’atmosfera di festa, ma anche di consolidare la rete distributiva locale !”. Il concorso è aperto e l’iscrizione gratuita per tutti, con libera interpretazione e con qualsiasi tecnica. Necessario aderire entro il 21/12, comunicando alla email: elualdi@cassano-magnago.it ; oppure con messaggio su pagina FB del comune. Inviare anche una foto della vetrina con nome e indirizzo. Necessario ritirare in pagina Fb o in segreteria del sindaco, il contrassegno identificativo di partecipazione da esporre. Una consulta per le attività economiche premierà le tre migliori vetrine con una pergamena e la pubblicazione sul periodico comunale.

Altra iniziativa natalizia riguarda il concorso “ La Città dei Presepi”, aperto a tutte le famiglie cassanesi, scuole ,associazioni, oratori, gruppi ed attività commerciali. I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica ed esposti all’esterno per una pubblica visibilità. Le comunicazioni all’organizzazione seguono il medesimo iter dell’altro concorso per le migliori vetrine ed i presepi potranno essere esposti senza limiti di tempo. Ai primi tre classificati va una pergamena ricordo ed un buono spesa da utilizzare presso le attività cassanesi.

Per sabato 22 dicembre alle ore 17.45 prevista la fiaccolata di Natale, nella magnifica cornice del Parco della Magana, con la partecipazione di ben diciannove società sportive ed associazioni culturali, per concludere in serata con panettoni e con gli auguri di Buone Feste.