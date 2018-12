Castiglioni e Martinenghi, buon avvio ai Mondiali

Primo obiettivo centrato per le due star del nuoto varesotto ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, in Cina. Sia Arianna Castiglioni, sia Nicolò Martinenghi hanno infatti superato le batterie nelle prime gare che li vedono impegnati: i 50 rana per l’atleta bustocca, i 100 rana per l’azzatese del Nuoto Club Brebbia. A mezzogiorno – ora italiana – prenderà il via la sessione delle semifinali.

Castiglioni ha ottenuto il nono tempo in batteria nuotando in 30″21 la quinta serie, quella vinta dalla lituana Meilutyte (29″56) che ha ottenuto anche il miglior crono assoluto. Molto bene l’altra azzurra impegnata sulla distanza, Martina Carraro, che ha vinto la propria batteria in 30″ netti strappando proprio a Castiglioni il primato nazionale (parliamo sempre di vasca corta).

Mette già un piede tra i primi otto invece Nicolò Martinenghi, appunto ottavo al termine delle batterie sui 100 rana con 57″27, terzo tempo nella propria serie vinta dall’altro italiano Fabio Scozzoli in 56″94. Quest’ultimo è stato secondo assoluto alle spalle del bielorusso Shymanovich (56″47). Martinenghi e Scozzoli si ritroveranno l’uno contro l’altro nella prima semifinale della prova.