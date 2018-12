Cattaneo: “L’inquinamento preoccupa ma a Varese non sono in vista limitazioni”

L’assessore regionale lombardo all’Ambiente Raffaele Cattaneo, a Bruxelles per partecipare alla seduta plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, rassicura sulla situazione di Varese per quanto riguarda le limitazioni del traffico.

«Nella nostra provincia i dati sono migliorati e dunque non scatteranno le procedure automatiche previste dalle norme. In altre province si attendono i monitoraggi per decidere».

Sono 1,7 i microgrammi che eviteranno alla provincia di Varese l’attivazione dei primi blocchi. Martedì, infatti, la media del PM10 ha segnato 48,3 μg/m³ a fronte di un limite massimo di 50 ma questo è bastato a riportare a zero il contatore per attivare i primi limiti.