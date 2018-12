C’è anche il corso di autostima tra le novità 2019 degli Angeli Urbani

Ci sono diverse novità in caldo allo Chalet Martinelli, la sede varesina degli Angeli Urbani che da anni si occupa dei senzatetto in città: a raccontarlo è il presidente, Walter Piazza.

«Abbiamo pronto un bel rinnovamento nel 2019 – spiega Walter Piazza – il primo è già attivo da qualche giorno, e consiste in una stanza in più, con sei letti, per i senzatetto che in questi giorni sono per strada».

Ma le novità non saranno solo logistiche: «Stiamo organizzando dei corsi di formazione, per volontari ma anche per ospiti: un progetto di inserimento e formazione operativa dei volontari, ma anche corsi di autostima, destinati anche agli ospiti. Saranno organizzati internamente, ma godranno di collaborazione di esperti esterni».

Walter Piazza, a destra nella foto, con Piera Cesca e Antonia Calabrese durante uno degli eventi allo chalet Martinelli

Un lavoro che deriva dalla serenità con cui si lavora con la nascita del tavolo di coordinamento, dall’anno scorso: «C’è un clima di grande collaborazione, abbiamo imparato a mettere da parte le sfide. C’è maggior fiducia tra noi, e una bella collaborazione – conclude piazza – Di questo dobbiamo ringraziare l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari e il responsabile della Caritas don Marco Casale, i quali hanno fortemente promosso questo tavolo, che ha fatto del bene a tutti».