Cervinia, furto di sci sulle piste, nei guai varesino

Una pausa in rifugio per un caffè o un bombardino. Ma all’uscita la sorpresa, con la coda dell’occhio che vede uno sconosciuto inforcare gli sci e prendere la discesa.

È successo sabato scorso nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia. Come riporta il quotidiano on line AostaSera a finire nei guai è stato un trentatreenne di Cuveglio sorpreso e denunciato dalle “Volanti delle nevi”, l’apposita squadra della questura che si occupa di sorvegliare le piste e i turisti degli sport invernali.

Secondo la ricostruzione della polizia, infatti, il proprietario degli sci risultati rubati era stato in grado di fare una descrizione dettagliata del varesino, fermato alla fine della pista con ancora gli sci in spalla – restituiti al legittimo proprietario – che nel frattempo aveva sporto regolare denuncia; inoltre, veniva appurato che anche gli sci che il malfattore aveva ai piedi erano stati rubati poco prima davanti ad un altro locale.

L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di furto aggravato continuato; un paio di sci sono stati sequestrati in attesa di rintracciarne il legittimo proprietario.

“Alla domanda sul perché avesse due sci, in prima battuta ha tentato di rispondere che si trattava di un paio ‘di scorta’, ma agli agenti non è bastato”, si legge nel quotidiano di Aosta, “anche perché il modello ai piedi era di alto livello, con attacchi – ad un esame attento – regolati su un peso ben diverso da quello di colui che li stava usando”.

Ad operare gli Agenti del Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna della polizia di Stato.