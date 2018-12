Chiude il parcheggio al del Ponte: ma solo per un giorno

Il cartello può spaventare: “Rimuovere la auto entro sabato 8 dicembre perchè il parcheggio da domenica 9 dicembre sarà chiuso”, ma la chiusura annunciata per il parcheggio sarà solo temporanea: durerà infatti solo fino alla giornata di lunedì 10 (probabilmente addirittura entro la mattinata), per consentire ai cantieri di mettere le reti di contenimento e continuare a lavorare in sicurezza, pur con le auto parcheggiate nei pressi.

La chiusura definitiva per i lavori è confermata per l’inizio del 2019. I lavori dureranno complessivamente 12 mesi. Nel frattempo, è stato aperto il parcheggio di via Cimone, che costa 2 euro al giorno come l’attuale parcheggio temporaneo, è a poca distanza da piazzale Kennedy, ed è già utilizzato da pendolari e utenti della zona

300 POSTI IN ARRIVO

Il nuovo parcheggio Del Ponte a Giubiano, prevede oltre 300 posti auto destinati non solo all’ospedale dei bambini e delle mamma, ma anche ai tanti servizi nella zona: dalla Camera del Lavoro alla stazione dello stato, dalla scuola Parini all’asilo, dal mercato al centro città.

Il nuovo parcheggio sarà di 4 piani per un totale di 317 posti, 85 dei quali saranno riservati agli abbonamenti frequenti, previsti per i dipendenti dell’ospedale.

COME FUNZIONERA’

Al Multipiano le auto entreranno e usciranno da via Nino Bixio, o meglio da una strada d’accesso che da via Nino Bixio parte e che sarà realizzata ex novo nel punto in cui ora si sta eliminando il verde.

L’attuale entrata diventerà un passaggio pedonale, come anche l’intera via del Ponte, destinata a diventare pedonale come piazza Biroldi. Una soluzione che si integrerà anche con il piano stazioni: a metà di via del Ponte infatti passerà il sottopassaggio che porta direttamente alla nuova area della stazione dello Stato e alla zona del centro.

Nella nuova area pedonale sarà comunque garantito l’accesso ai mezzi di emergenza, alle ambulanze e ai familiari dei pazienti con apposite aree di sosta breve.

I costi del parcheggio saranno, in ultima istanza, fissati dal proprietario del parcheggio, che però è vincolato ai costi già in uso nella zona: non sarà possibile per lui quindi chiedere più di 1,50 euro all’ora. Inoltre, 85 posti dovranno essere obbligatoriamente dedicati ad un abbonamento utenti frequenti, ai costi comunali, per favorire il parcheggio.