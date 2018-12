Confartigianato: siamo “Quelli del Sì” al futuro delle imprese

Mobilitazione nazionale delle piccole e medie imprese: Varese c’è per dire “sì” alla crescita, allo sviluppo e alla mobilità dell’economia italiana. È tutto pronto al MiCo di Milano per ospitare – il 13 dicembre – la manifestazione “Quelli del Sì” promossa per sostenere il cambiamento, il libero mercato governato da regole chiare, gli investimenti in competenza, formazione e sinergia tra scuola e mondo del lavoro e, soprattutto, per rimettere in moto le grandi opere su gomma e su ferro. A cominciare dall’Autostrada Pedemontana Lombarda.

«Siamo l’Italia delle piccole e medie imprese che dice sì a infrastrutture, reti, connessioni e investimenti per continuare a portare il Made in Italy nel mondo» è lo slogan scelto per un evento che riunirà il 99.3% del comparto economico e produttivo italiano in viale Eginardo (Milano Convention Centre – Gate 2) dalle 11 alle 13 di giovedì 13 dicembre. Un luogo scelto a testimonianza dell’Italia più dinamica, produttiva e internazionalizzata e un periodo non casuale: a ridosso dell’approvazione della Legge di Bilancio e in un momento di grandi scelte per il futuro del Paese, l’obiettivo al quale Confartigianato Imprese Varese si associa è quello di mandare un messaggio chiaro e forte al Governo. Senza possibilità di fraintendimenti.

Diciamo sì alle porte dell’Italia aperte all’innovazione trainata dal mercato e dalle nuove direttrici su gomma e ferro in grado di connettere il Paese, di aprirlo politicamente ed economicamente non solo al mondo ma anche al cambiamento reale e sostanziale.

Le Pmi vogliono essere sempre di più una “comunità di imprese nel mondo” e per questo si riuniranno dieci giorni esatti dopo la firma dello storico “Manifesto per il sì”, varato e condiviso da Confartigianato e altre undici associazioni imprenditoriali nella simbolica sede delle Officine delle Grandi Riparazioni ferroviarie di Torino.

Le porte alla partecipazione sono aperte: Confartigianato Varese ha organizzato per le aziende associate una trasferta gratuita in pullman per Milano con partenza alle ore 7.30 dal piazzale antistante l’associazione in viale Milano 5, a Varese e alle ore 8 dalla sede di viale Milano 69, a Gallarate, dove per i partecipanti è disponibile un ampio parcheggio libero e gratuito.

Chi sceglierà di raggiungere Milano con mezzi propri potrà farlo con l’auto o in treno, con trasferimento in metropolitana e fermata della linea M5 (colore lilla, direzione San Siro Stadio) a Pioltello. Per riunirsi con la delegazione di Varese l’appuntamento è per le 9.15 di fronte all’ingresso di viale Eginardo. Per ulteriori informazioni e per tutti i chiarimenti in merito alla logistica dell’evento è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0332/256215 oppure scrivere a relazioni.esterne@asarva.org.