In contromano in via Biancardi: “Agesp intervenga prima che qualcuno si faccia male”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino che abita in via Biancardi il quale da quasi un anno denuncia il problema dell’alto numero di automobilisti che imboccano la via di casa sua contromano. Il rischio è che si verifichi un incidente serio. La Polizia Locale ne è al corrente ma Agesp, incaricata di migliorare la segnaletica, non ha ancora provveduto dopo 9 mesi di attesa.

Buongiorno

da anni lotto per risolvere un problema in via Biancardi: nella mia via passano decine di auto a settimana contromano, qualcuno è pigro e vuole entrare nel palazzo senza fare il giro, altri sono vittime di uno strano gioco ottico per cui

la via sembra avere due sensi di marcia, altre persone parcheggiano contromano e vanno a fare la spesa.

Da via Ferraris imboccano via Biancardi poi, invece di proseguire per via Bixio e sfociare in via Mameli, viaggiano in contromano pericolosamente prima versio via Pisacane e poi (ma solo i più virtuosi) fino al viale Duca d’Aosta.

Varie volte ho avuto la possibilità di fare foto e video, che ho prontamente inviato alla polizia locale. E sono solo quelli che vedo io stando a casa pochissimo.

A marzo 2018 dopo varie insistenze, il gentilissimo capo della Polizia Locale mi ha convocato. In quell’occasione ho chiesto di rendere la segnaletica più visibile per evitare incidenti e danni a persone, con l’aggravante che tutto avviene tra due asili.

Capisco che loro, dal punto di vista legale, sono a posto, ed è la prima cosa che dicono, ma gli ho ribadito che esiste anche un dovere morale che può andare oltre la normale segnaletica, ho concluso sottolineando che prima o poi qualcuno si farà male e allora non ci sarà niente da ridere. Io sono tranquillo perchè conosco il problema

ma non sopporto questo immobilismo che ho scoperto essere tutto di Agesp, società che dovrebbe effettuare le modifiche da soli, e ripeto, soli 9 mesi.

Nella foto è possibile ammirare uno dei casi che ho fotografato in questi mesi.

Buon Natale