“Cura palliative nell’alto Verbano, un sogno che si avvera”

Verrà attivato domani, martedì 18 dicembre, il nuovo ambulatorio dedicato alle Cure palliative all’Ospedale di Luino.

Questa mattina, il direttore dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi insieme al responsabile delle cure palliative aziendali , dr Giampaolo Fortini, ha presentato il servizio che si è potuto aprire, in via sperimentale per un anno, grazie al contributo di 25.000 euro messo a disposizione dell’associazione Sulle Ali e coperto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Presenti anche il presidente dell’associazione, Giovanni Verga, e della Fondazione comunitaria Maurizio Ampollini. Tra i presenti anche il sindaco Andrea Pellicini, Simona Ronchi, Assessore della Comunità Montana Valli del Verbano, Angelo Ferloni e il Dott. Stefano Tondo del Rotary Alto Verbano.

Nell’agenda del nuovo ambulatorio ci sono già due appuntamenti, pazienti delle cure palliative del territorio che potranno così evitare di raggiungere la sede di Varese per sottoporsi a visite e colloqui nel delicato momento di avvio del percorso di cure palliative.

L’ambulatorio, infatti, aperto al pubblico 4 ore alla settimana, si propone come nuovo punto di accesso alla rete delle cure palliative, che comprende tutti gli interventi finalizzati a rendere migliore la qualità di vita del paziente in fase avanzata di malattia, dal regime ambulatoriale all’assistenza a domicilio o in degenza.

Grazie alla presenza di questo nuovo ambulatorio sul Verbano sarà quindi anche più facile intercettare i pazienti che necessitano di questo tipo di assistenza e accelerare il loro inserimento nel percorso, evitando intermezzi che spesso si rivelano problematici sia per i pazienti che per i loro famigliari. Il referente medico di questa nuova attività sarà il dottor Carlo Grizzetti.

«Cure palliative nell’alto Verbano, un sogno progetto che si è realizzato. – ha commentato Giovanni Verga, Presidente di Sulle Ali – Il sogno nasce circa due anni fa,durante un incontro con il Rotary Club Alto Verbano, durante il quale si evidenziavano le difficoltà e le fatiche del personale medico ed infermieristico, ma soprattutto degli ammalati, dovute alla distanza e si auspicava di attivare un servizio di prossimità. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Comunitaria del Varesotto per il sostegno e alla Direzione della ASST dei Sette Laghi sempre attenta ai bisogni delle persone».