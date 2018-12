Dai domiciliari al carcere per lo stesso motivo: spaccio

Nella mattinata di sabato 15 dicembre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno eseguito una revoca di misura degli arresti domiciliari nei confronti di un tunisino 30enne, residente in Saronno, ma di fatto domiciliato in Origgio, dove era appunto sottoposto ai domiciliari assieme ad un suo connazionale.

L’uomo, ieri, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri dopo che il magistrato, su segnalazione del comando Arma di Saronno che lo aveva sorpreso tre giorni fa con 7 grammi di cocaina in casa, ha emesso provvedimento di revoca del beneficio.

I militari, durante uno dei tanti controlli eseguiti per verificare che il 30enne rispettasse le prescrizioni, hanno approfondito l’accertamento eseguendo una perquisizione d’iniziativa. La sorpresa non ha tardato ad arrivare: i carabinieri infatti gli hanno trovato una confezione contenente dosi di cocaina per un totale di 7 grammi. Denunciato per detenzione ai fini di spaccio, è stata anche inoltrata all’autorità giudiziaria richiesta di aggravamento della misura. Ieri, quindi, è stato prelevato dal suo domicilio di Origgio e portato in carcere a Busto Arsizio. Era già detenuto ai domiciliari per spaccio.