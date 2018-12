Dai viaggi nel tempo allo yoga, ecco la settimana del Circolo Gagarin

“Si avvicina il periodo natalizio, noi lo affrontiamo con un doppio appuntamento di yoga, una sana dose di fantascienza e un concerto all’insegna del metallo urlante”. È così che dal Circolo Gagarin presentano la settimana di eventi che animerà gli spazi di via Galvani, aperti tutte le sere (tranne il lunedì). Ecco gli incontri speciali in programma per i prossimi giorni

Giovedì 6 dicembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21

Starcrash: Ritorno al futuro – Il viaggio nel tempo

Secondo appuntamento dedicato alla fantascienza spiegata dalla scienza. Privi delle scarpe autoallaccianti che ci avevate promesso, sfidiamo il paradosso temporale. Sì, esattamente una di quelle cose che distruggono l’universo, Marty. Maggiori info qui.

Sabato 8 dicembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Motron + Overcharge

Una serata spericolata, all’insegna di raw punk, metal e crust al Circolo Gagarin: sul nostro palco Motron e Overcharge. Astenersi deboli di cuore, vi abbiamo avvertito. Maggiori info qui.

Dom. 9 dicembre 2018 – Workshop dalle 10 alle 12

Workshop di Yoga Nidra

Circolo Gagarin pensa al benessere psicofisico dei propri soci: per questo motivo abbiamo organizzato un workshop di yoga Nidra, un potente strumento di meditazione e disintossicazione fisica ed emotiva. Maggiori info qui.