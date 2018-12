Dal bilancio regionale fondi anche per le attrezzature dei vigili del fuoco volontari

500mila euro all’anno per i prossimi 3 anni. Il Bilancio di Regione Lombardia ha stanziato 1.5 milioni di euro per il triennio 2019-2020 da destinare all’acquisto di attrezzature per i Vigili del Fuoco volontari.

La decisione è arrivata con l’approvazione di un emendamento a firma Giacomo Cosentino, presidente del gruppo consiliare “Fontana Presidente” che spiega: “L’attività dei Vigili del Fuoco è fondamentale e quella dei distaccamenti in cui sono in servizio i volontari lo è ancora di più. Nel Varesotto abbiamo la sezione di Laveno e quella di Gallarate che svolgono un lavoro eccellente e si meritano un supporto concreto da parte di Regione Lombardia”.