Dalla carrozza al motore elettrico, la storia della mobilità in mostra al Broletto

Dalla carrozza all’auto elettrica: la storia del trasporto raccontata in una mostra nel cortile di Palazzo Broletto. Una storia nella storia quella che coinvolgerà i visitatori da venerdì 21 a domenica 23 dicembre, perché è la storia della famiglia Martignoni, un’istituzione in città nel campo delle quattro ruote, una volta trascinate da un cavallo e oggi da motori di ultimissima tecnologia.

Nel quarantesimo anniversario della concessionaria, che oggi ha il proprio show room in viale Milano, Martignoni ha deciso di proporre ai gallaratesi questa esposizione unica nel suo genere: quello creato nella sede comunale di via Cavour è infatti un percorso che parte dai primi dell’Ottocento quando gli avi dell’ultima generazione, rappresentata da Cesare Martignoni, gestivano a Gallarate il servizio pubblico con cavalli e carrozze. Una decina gli esemplari, tutti originali e tutti perfettamente conservati, proposti ai visitatori con tanto di banner con le informazioni per ogni singolo modello. Il viaggio proposto al Broletto prosegue con i primi veicoli a motore fino ad arrivare a quelli elettrici con l’esposizione della nuovissima Golf.

«L’impegno di una delle storiche aziende gallaratesi nelle attività del Comune è per l’amministrazione un motivo di orgoglio», commenta l’assessore alle Attività economiche Claudia Maria Mazzetti. «L’importante traguardo raggiunto da Martignoni, i 40 anni di attività, sono la testimonianza del servizio di qualità da sempre proposto, a garanzia della serietà dell’azienda. Ringrazio per la preziosa collaborazione nell’allestimento degli eventi natalizi e per l’organizzazione di un evento mai proposto prima in città»..