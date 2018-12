Dalla Regione 785 mila euro per gli impianti sportivi

E’ stata pubblicata la graduatoria che ha assegnato, a fondo perduto, 8 milioni di euro, per la messa a norma dei centri sportivi nei comuni lombardi.

E’ stato introdotto il criterio della base provinciale ripartito in base al numero degli abitanti. Sei i finanziamenti per la provincia di Varese per un totale di 785.220 euro.

«Abbiamo voluto privilegiare la riqualificazione degli impianti esistenti – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani – valorizzando però anche le nuove costruzioni. Dei 68 progetti, 58 sono ristrutturazioni ed adeguamenti di impianti esistenti e 10 nuovi. In particolare, gli interventi riguarderanno la messa a norma, la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico oltre a migliorare e riqualificare i servizi per l’attività sportiva comprendendo spogliatoi, tribune e agli spazi accessori per le aree verdi».

«Abbiamo deciso di venire incontro ai comuni lombardi con un aiuto concreto. Con queste manovre – ha proseguito – vogliamo sviluppare lo sport di base, dare la possibilità a tutti di essere protagonisti su un campo da gioco».

«Sono sicura – ha sottolineato l’assessore – che questo bando si trasformerà in opportunità d’oro, per tutte gli sportivi lombardi. Sono molto contenta perché sono 224 i Comuni che hanno partecipato e tutti con progetti di estremo interesse come quelli di Cologno Monzese, Ceriano Laghetto e Varese».

Provincia di Varese: progetti finanziati 6 (5 interventi su impianti esistenti, 1 nuovo impianto) per un totale di 785.220 euro

1. (Impianto esistente) Lozza 150 mila euro

2. (Impianto esistente) Busto Arsizio 150 mila euro

3. (Impianto esistente) Lavena Ponte Tresa 150 mila euro

4. (Impianto esistente) Varese 150 mila euro

5. (Impianto esistente finanziato parzialmente) Cugliate Fabiasco 28.176 euro

6. (Impianto nuovo) Castiglione Olona 150 mila euro.

A Busto Arsizio verranno utilizzati per la pista di atletica di Sacconago che rientra in un’opera più ampia di ristrutturazione. Grazie anche al Credito Sportivo che ha concesso un finanziamento a tasso zero di 700mila euro.