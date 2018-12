I dettagli più raccapriccianti di Suspiria raccontati al Grand Hotel

Continuano le anticipazioni all’uscita italiana di Suspiria, che sarà nelle sale della nazione il primo gennaio 2019 (con un’anteprima al Miv di Varese la sera del 31 dicembre), e che è stato girato per la maggior parte a Varese, più precisamente al grand hotel Campo dei Fiori.

Mark Coulier, make up artist e creatore degli effetti speciali nel film, nel video racconta alcuni dei più raccapriccianti trucchi, dal luogo in cui li ha concretizzati: il grand hotel disabitato in cima al monte varesino che nell’inverno scorso è stato quartier generale della produzione internazionale.

Suspiria, dopo essere stato al festival del cinema di Venezia, ora si presenta agli Oscar con due nomination, una delle quali è proprio per il Miglior Make-up e hairstyling. L’altra è per la miglior canzone originale, Suspirium,scritta da Thom Yorke.