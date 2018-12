Dieci giorni di lavori, attenzione ai disagi sulle strade

Da lunedì 10 a mercoledì 19 dicembre sarà istituito il restringimento di carreggiata sulla statale 707 “Raccordo Gazzada – Varese”, in entrambe le direzioni tra il km 0 ed il km 1,600. La limitazione sarà attiva dal lunedì al giovedì e consentirà gli interventi di ripristino della pavimentazione in tratti saltuari. Durante i lavori il traffico sarà indirizzato di volta in volta sulla corsia libera. (foto d’archivio)

Inoltre, per consentire il completamento dei lavori di posa di una infrastruttura di fitodepurazione idrica a servizio dei comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano sul Lago Maggiore, in provincia di Varese, resterà istituito fino a venerdì 14 dicembre il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 45,290 e il km 45,570, lungo la statale 394 “del Verbano Orientale”.

Infine, per consentire la prosecuzione degli interventi di riparazione delle barriere laterali danneggiate da incidenti stradali, fino al 21 dicembre saranno istituiti restringimenti di carreggiata lungo la strada statale 36 “del Lago Maggiore e dello Spluga”, in entrambe le direzioni e in tratti saltuari fra Giussano (MB) e Civate (LC).

La limitazione sarà attiva dal lunedì al venerdì nella sola fascia oraria giornaliera 10:00 – 20:00 e potrà interessare le rampe di ingresso o uscita lungo la statale. Durante le ore di limitazione, il traffico sarà indirizzato di volta in volta sulla corsia libera.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.